Domenica il Giro di HandBike. Bianchi: “Genova sempre più inclusiva grazie allo sport”

Il 14° Giro d’Italia di handbike parte domenica prossima dalla Capitale Europea dello Sport. Sarà corso Italia, a Genova, il cuore di un evento cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime edizioni. In gara 70 atleti, pronti a competere nella corsa a tappe di bici a tre ruote in cui gareggiano, alla pari, ciclisti normodotati e con disabilità. Il pubblico è invitato ad assistere gratuitamente per ammirare il coraggio di questi campioni e ammirare da vicino la loro capacità di superare le barriere.

"Parte da Genova 2024 Capitale Europea dello Sport la strada verso le Paralimpiadi di Parigi con la nostra città che farà da palcoscenico alla prima tappa del Giro d’Italia HandBike – dichiara l’assessore comunale allo Sport e al Turismo Alessandra Bianchi –. Genova è pronta a dare il benvenuto agli atleti che si sfideranno lungo un percorso davvero suggestivo nella splendida cornice di corso Italia. Ma il Giro HandBike non rappresenta solo un evento sportivo agonistico di altissimo livello, ma anche una prestigiosa occasione per la diffusione di tutti quei valori, come l’inclusione e l’integrazione, intrinseci allo sport e che, come Capitale europea dello Sport vogliamo continuare a promuovere".

Appuntamento domenica prossima alle ore 10.45 in corso Italia, all’altezza di via don Giovanni Minzoni per applaudire i #campionidivita del Giro Handbike 2024. Il Giro HandBike 2024 proseguirà con altre cinque tappe: Monfalcone (Gorizia), 12 maggio; Dairago (Milano), 14 luglio; Pioltello (Milano), 22 settembre; Noicattaro (Bari), 6 ottobre; Como, 20 ottobre.