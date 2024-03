Dallo Sport alle Crociere: Genova al centro dell’Europa

Un 2024 speciale per Genova, non solo capitale europea dello Sport ma anche delle Crociere. Un settore, quello crocieristico, dinamico ed in continua crescita, che ha saputo reagire al lungo periodo di stop forzato a causa della pandemia, come sottolineato dal Ministro del Turismo Daniela Santanché durante il suo intervento.

CLIA Cruise Week, evento internazionale del comparto delle crociere, approda a Genova. Secondo CLIA, l’associazione internazionale di categoria che rappresenta 70 Compagnie leader nelle crociere, nel 2024 in Italia si potrebbe superare la quota di 14 milioni di passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti), il che conferma il Belpaese come principale meta europea di destinazione. Inoltre, i 60 porti crocieristici della Penisola registreranno oltre 5.200 approdi. L’Italia è anche il principale beneficiario dal punto di vista economico del comparto crocieristico. Nel 2022 il settore ha generato in Europa 56,4 miliardi di euro, di cui 15,6 miliardi nel nostro Paese. Un elemento confermato se si guarda agli investimenti delle compagnie che nei prossimi 5 anni spenderanno 34 miliardi di euro per il varo di 55 nuove navi.

“La presenza del Ministro Santanchè a Genova è stata, inoltre, l’occasione per continuare a dialogare in vista dei prossimi importanti appuntamenti che vedranno la nostra città protagonista – afferma l’assessore comunale allo Sport e al Turismo Alessandra Bianchi sui social - Grazie al Ministro per il riconoscimento riferito al lavoro che stiamo portando avanti, e soprattutto per i preziosi consigli e suggerimenti: obiettivi sfidanti che però, grazie al gioco di squadra, sapremo affrontare e vincere e che contribuiranno in maniera concreta alla crescita turistica non solo della nostra città, ma dell’intero paese”.

Le crociere attengono a una componente dell’offerta turistica, così come gli eventi sportivi sono altro grande asset che evidenzia l’importanza di unire sport e turismo per valorizzare le città-