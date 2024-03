Genova e la pista ghiacciata con… vista mare!

A Genova va in scena “Spettacolo sul ghiaccio”, l'evento organizzato nella Capitale dello Sport 2024 dedicato al pattinaggio sul ghiaccio e previsto all'interno della caratteristica cornice marittima del Porto Antico. In programma lunedì 18 marzo presso l'Ice Skating Rink, lo spettacolo vedrà esibirsi gli atleti di "Genova Ghiaccio" per celebrare la fine della stagione degli sport di questa categoria.