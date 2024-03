Genova capitale anche della Scherma, in selezione la mascotte degli Europei

Genova apre le porte a spadisti, fiorettisti e sciabolatori. La Capitale dello Sport ospiterà gli incontri del Campionati Italiani Cadetti e Giovani in programma dal 24 al 26 maggio 2024 presso il Padiglione Jean Nouvel. Per l'occasione, sono state coinvolte le classi del Liceo Artistico Statale Barabino Klee, invitate a partecipare al concorso di disegno per eleggere la mascotte dell'evento.

Il concorso

Il Comitato Organizzatore valuterà le sette proposte realizzate dagli studenti dell'istituto. La prima fase si chiuderà con la votazione del 30 marzo, i cui risultati saranno pubblicati sui profili social dell'evento. Tra le mascotte ideate dai partecipanti, San Giorgio e il drago, la Lanterna, il Basilico, capitan Fracassa un'acciuga e un polpo.

Infine, la commissione composta autorità istituzionali e sportive regionali, componenti del COL, vertici della Federscherma e presidenti delle società schermistiche liguri, selezionerà le tre proposte da destinare alla fase finale. Queste le dichiarazioni del presidente FIS Liguria e coordinatore del COL Giovanni Falcini: "Il concorso per la scelta della mascotte rientra nel percorso di coinvolgimento della cittadinanza e, in particolare, degli studenti e delle famiglie in vista dei grandi eventi schermistici ospitati nel 2024 e nel 2025. Ringraziamo il Liceo Artistico Statale Barabino Klee per le loro creatività che siamo sicuri incontreranno, tutte quante, l'apprezzamento del pubblico. Le loro idee e i soggetti scelti si sposano, a pieno, sia con la genovesità che con la nostra disciplina", ha concluso Falcini.