Parte il Giro Handbike. Pennella: “Genova scenario suggestivo”

Il Giro d’Italia di Handbike prende il via oggi da Genova nella centralissima corso Italia. Il pubblico applaude i 70 partecipanti in arrivo da 5 nazioni e protagonisti di elevate velocità e spettacolari testa a testa. Un grande appuntamento inserito nel programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” e caratterizzato da un percorso collocato in uno scenario unico tra i rettilinei e le curve: in palio la maglia rosa, la maglia bianca per il miglior giovane, la maglia rossa per il fast team e la maglia nera.