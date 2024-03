Al via il 41° Giro dei Due Ponti: si parte domenica

Come si svolgerà

Rispetto al 2023, il Giro dei Due Ponti viene collocato a marzo e sarà la tappa di apertura del Giro Ciclistico della Liguria all’interno del calendario A.C.S.I. e nel programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Ci saranno tre traguardi intergiro, e con il KM. d’Oro (ultimo passaggio sotto lo striscione, prima dell’arrivo, a 2100 metri dalla conclusione). Si stimano l’iscrizione e la partecipazione, nelle diverse categorie previste (Gentleman B, Supergentleman A e B, Donne nella prima partenza delle ore 9,00; Veterani B e Gentleman A nella seconda partenza delle ore 10,10; Junior, Senior A, Senior B e Veterani A nella terza partenza delle ore 11,20) di circa 80/90 atleti. Saranno sul circuito almeno 20 addetti alla gara, e stimiamo la presenza di 50/60 spettatori. Il ritrovo si terrà a partire dalle ore 7,30 nei locali della S.M.S. La Fratellanza di Via Isocorte, a Pontedecimo, e il circuito, di 2.100 metri, si svolgerà tra le Via Girolamo Gastaldi e Via Fiorenzo Semini. Per la prima e la seconda partenza sono previsti 20 giri, per un totale di 42,000 km, mentre il clou, la terza partenza, si svolgerà su 23 giri per un totale di 48,300 km.