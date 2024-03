Giro d’Italia Handbike: Giagnoni primo al traguardo. Alessandra Bianchi: “Grande orgoglio”

Cristian Giagnoni (MH4) taglia per primo il traguardo della 14esima edizione del Giro Handbike, partito dal capoluogo ligure nell’ambito del programma di “ Genova 2024 Capitale Europea dello sport ”. Una domenica agonistica davvero speciale in corso Italia, in cui i protagonisti sul circuito sono anche Mirko Testa (MH3) e la svizzera Sandra Stockli (WH4).

Le parole di Alessandra Bianchi

“Un grandissimo evento all’insegna dell’inclusione con emozioni intense per questa partenza del Giro – sorride Alessandra Bianchi – E’ un grande orgoglio per noi, un’occasione per valorizzare il nostro territorio con tante persone ad assistere alla gara”. Un’opportunità di promozione turistica, da un lato, e dal forte risvolto sociale dall’altro. “Possiamo promuovere la nostra destinazione attraverso le manifestazioni sportive: questa disciplina ha grande legame con il territorio grazie al plurimedagliato olimpico Vittorio Podestà, auspichiamo in futuro l’handbike possa avvicinare portatori di disabilità alla pratica sportiva per quel binomio sport-salute fondamentale per tutti”.