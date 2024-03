Da Genova a Tokyo: la maratona di Gianni Bazzurro

Gianni Bazzurro porta la Capitale Europea dello Sport in Asia! L’atleta della Podistica Peralto , società promotrice e organizzatrice della Mezza Maratona di Genova in programma domenica 14 aprile, ha partecipato a una delle sei maratone più importanti del mondo . Tokyo, infatti, accoglie il maggior numero di amanti della corsa “resistente” insieme a Londra, Boston, Berlino, Chicago e New York.

Gianni Bazzurro, la lunga strada verso Tokyo

Uno sportivo a 360°, il cui primo passo verso l’esperienza giapponese lo compie nel 2018 con la Maratona di Genova organizzata in memoria delle vittime del Ponte Morandi. "Ci sono state delle tappe intermedie come la Mezza, la Valbisagno, il Biscione e la Scalata al Diamante - racconta Bazzurro -. Il Covid-19 non ha scoraggiato la mia voglia di realizzare nuove imprese e allora sono arrivate le maratone di Berlino 2021, New York 2022 e Chicago 2023". Il Giappone e i suoi ricordi da judoka. "Quella nazione ha un fascino davvero unico e correre lì, con i colori della mia società, nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, portando la bandiera, ha sicuramente un’emozione unica. Mi sono sentito come Filippide a Maratona". I pensieri di Gianni: "Io, mentre corro, penso a mio papà, ex calciatore di serie A e allenatore cittadino, e mi ricordo i giri di campo insieme a mio fratello. Mi sembra che siano ancora con me, a correre insieme. Sì, la maratona è il percorso della tua vita, che spesso è in salita, che tante volte ci fa chiedere perché lo fai, è tenacia, gioia ma anche fatica e sudore o freddo…"