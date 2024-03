Giulio Ivaldi: “LND felice di aver fatto squadra con le istituzioni”

Un lungo lavoro preparatorio, il gioco di squadra con le istituzioni e con le società affiliate. Il Torneo delle Regioni taglia a Genova e in Liguria il felice traguardo della sessantesima edizione nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport.??La soddisfazione di Giulio Ivaldi, nella sua doppia veste di vicepresidente nazionale della Lega Dilettanti e presidente ligure, è massima anche in ragione della possibilità di metter a disposizione delle 78 rappresentative regionali (Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile) campi da gioco recentemente riqualificati grazie alla sinergia con Regione e Comune. “Ringrazio il Comune Di Genova e la Regione Liguria per il supporto. Stiamo ricevendo numerose richieste e prevediamo un numero di prenotazioni che supereranno le tremila persone coinvolte sul nostro territorio per una settimana davvero speciale”.