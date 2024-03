La Capitale Europea dello Sport abbraccia la stazione metro di Brin

Per chi viaggia, ogni giorno, sarà possibile entrare a contatto con “ Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Tutto questo grazie alla brandizzazione, con logo e colori, della stazione di Brin. Una nuova opportunità di promozione degli oltre cento eventi programmati nel ricco calendario sportivo 2024 nazionale e internazionale.

Originariamente denominata "Certosa", inaugurata il 13 giugno 1990, è collocata nella frazione Certosa del quartiere Rivarolo. Siamo nella periferia nord-occidentale di Genova.

Progettata dall'architetto Renzo Piano, impegnato negli ultimi anni nel rinnovamento del Palasport di Genova all’interno del Waterfront di Levante, la stazione è caratterizzata da una copertura vetrata ad arcate, come una sorta di "tunnel" artificiale, la quale si estende per l'intera lunghezza della banchina di sosta. Brin dispone di due accessi, su entrambi i lati della via da cui prende il nome.