Camilla Moroni vince il Tricolore e punta Parigi. “Il mio obiettivo più grande”

Titolo italiano vinto per la quarta volta consecutiva (e quinta in assoluto) per la quotatissima ragazza delle Fiamme Oro, ribattezzata la tigre, con i suoi 4 top di cui 2 flash (4 top, 4 zone, 3 e 3 tentativi).

“Sono molto soddisfatta di questo Campionato: era il mio obiettivo anche perché sto cominciando ad essere un po’ gelosa del mio titolo, visto che sono al quarto di fila – racconta Camilla - In semifinale non ero molto sul pezzo con la testa, ho fatto tanti errori, non riuscivo a concentrarmi. Ma la paura che qualcuno potesse portarmi via il titolo mi ha portato a cambiare totalmente mindset in finale. All’ultimo blocco ero un po’ preoccupata, perché sapevo che Giorgia aveva chiuso i primi tre e dovevo dare il tutto per tutto”.

Lo sguardo è puntato sui Giochi Olimpici. “Adesso l’obiettivo più grande, per cui mi sto preparando da 2 anni, è l’Olimpiade di Parigi. Farò una gara di preparazione di Coppa del Mondo in Cina sia di Boulder che di Lead e poi a maggio a Shangai e a giugno a Budapest ci saranno due eventi di qualifica olimpica. Verrà creato un ranking totale e le dieci migliori atlete avranno il ticket per le Olimpiadi, speriamo, c’è ancora qualche mese di allenamento, vedremo…”.

Il debutto in Coppa del Mondo della Moroni risale al 2019 e il top al 2021 con l’argento mondiale a Mosca dopo sette anni di esperienza con la Nazionale giovanile (oro Coppa Europa 2018) e assoluta.