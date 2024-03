Anita Corradino porta Genova ai Mondiali Giovani di spada

Le gare

La Corradino, testimonial di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, salirà in pedana lunedì 15 aprile per la prova individuale della categoria Giovani (Under 20) e mercoledì 17 aprile per la prova a squadre. ??Una straordinaria conferma della bontà della scuola genovese nella Scherma. Anita e il suo maestro Paolo Zanobini, presente all’interno dello staff tecnico di spada della delegazione azzurra, sono presenti anche nello spot ufficiale di promozione di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. C’è grande attesa, inoltre, per uno degli appuntamenti più importanti di questa speciale annata: i Tricolori Giovani (con la Corradino in gara) e Cadetti ospitati dal Padiglione Jean Nouvel del Waterfront di Levante dal 24 al 26 maggio prossimi. ??Da segnalare che la compagna di squadra, Benedetta Madrignani (Circolo Scherma La Spezia), è stata convocata come riserva in Italia, sempre nella categoria Giovani di spada. .