La Capitale Europea dello Sport allo Sportcity Meeting

La Capitale Europea dello Sport sotto la luce dei riflettori dello “ Sportcity Meeting ”. A Pietrasanta, in occasione degli stati generali sul benessere, l’assessore comunale allo sport ha portato l’esperienza di un anno di eventi e progettualità. In platea oltre 150 amministratori di città italiane grandi e piccole, esponenti del Governo e del Parlamento, massimi dirigenti della governance dello sport italiano, manager di settore e nuovi stakeholders.

Una giornata di confronti, aperta dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi insieme al vicepresidente vicario del CONI, Silvia Salis. E’ stata ufficialmente presentata e firmata la “Carta di Pietrasanta”, dichiarazione d’intenti per lo sviluppo delle sportcity sul territorio nazionale successiva alla Carta di Salsomaggiore Terme del 2023.

"Obiettivo diffondere la cultura dello sport"

"Condividiamo pienamente i valori di fondazione Sport City con cui si è instaurata una collaborazione sinergica finalizzata alla sportivizzazione concreta delle aree pubbliche della nostre città. – afferma Alessandra Bianchi, assessore allo Sport del Comune di Genova intervenuta allo SportCity Meeting raccontando la best practice di Genova -. In questo modo vogliamo incentivare sempre più persone al movimento e ad un corretto stile di vita e soprattutto a diffondere la Cultura dello Sport facendo altresì comprendere l’importanza della pratica sportiva a tutte le età. Attività ed iniziative condivise in primis con il Ministro Abodi e tutte contenute nel più ampio progetto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport", ha concluso Bianchi.