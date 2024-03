Wild Woods Extreme: a Ceranesi si accende la passione per l’Enduro

Wild Woods Extreme sarà palcoscenico dell'enduro estremo, con due intense giornate di competizione. Sabato 6 e domenica 7 aprile i piloti, suddivisi in tre categorie in base al grado di difficoltà - dalla sfida più impegnativa della Gold fino alla Bronze - daranno vita a spettacolari sfide di abilità e resistenza.

Partono Gold e Silver sabato mentre nella giornata successiva si confronteranno tutte e tre le categorie, con il main event che chiuderà la manifestazione in grande stile. Qui, i migliori 15 piloti si contenderanno il titolo, mettendo alla prova le proprie capacità e determinazione in una lotta senza quartiere per la vittoria. Saranno, in tutto, 270 i piloti pronti a sfidarsi in questa attesa competizione: 90 Gold, 90 Silver e 90 Bronze.



Nelle ultime due edizioni l’italiano Sonny Goggia si piazza primo (2022) e secondo (2023), superato soltanto dallo spagnolo Mario Roman Sherco.

VIDEO ALL’EDIZIONE 2023