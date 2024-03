Marathon dell’Appennino: si pedala per la gloria in mezzo alla natura?

Nel 2023 il successo Diego Alfonso Arias Cuervo davanti a i fratelli Samparisi, Nicolas e Lorenzo, giunti al traguardo a un minuto di distanza. Nel 2024 anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, la Marathon dell’Appennino assumerà ancora più valore quale test match per gli Europei di specialità programmati proprio a Casella nel 2025. Si riparte dall’assolo del colombiano, bravo a imporsi nell’impegnativo percorso ligure, di 80 km per 2.650 metri di dislivello, su atleti di prim’ordine. Nel percorso Granfondo di 39 km per 1.250 metri prima posizione per Domenico Valetto (Albisola Bike) in 1h59’09 davanti a Luca Rosselli (Pol. Quiliano Bike Marchisio). Domenica 19 maggio i sentieri di Casella porteranno i corridori sui sentieri dell’Alta Via dei Monti Liguri ed il Sentiero Internazionale E1 toccando anche il Parco delle Capanne di Marcarolo, il Passo della Bocchetta ed il Passo dei Giovi per giungere nuovamente nel comune dell’Alta Valle Scrivia, per un totale di 80 Km.

Al fianco del tracciato lungo ci sarà come sempre quello di Granfondo, su 39 km per 1.200 metri. Epicentro della corsa sarà la Tensostruttura della Zona Feste dell’Area Verde in Via Aldo Moro, da dove verrà data la partenza alle ore 9:30 per gli Open maschili, alle 9:35 per le donne, alle 9:40 per gli amatori e alle 9:45 per la Granfondo. La struttura al suo interno ospiterà tutti i servizi pre e post gara, con il pasta party dalle 14:00 all’interno del quale saranno inserite le premiazioni, riguardanti per la Marathon i primi 10 assoluti e primi 5 di categoria, per la Granfondo rispettivamente primi 3 e 5.

A supportare la gara, oltre le tantissime associazioni e sponsor del territorio, anche Regione Liguria, Comune di Casella e di Genova, Città Metropolitana di Genova, la locale Camera di Commercio e il Parco dell’Antola interessato dal passaggio della gara.