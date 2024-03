A Multedo il primo torneo di calcio dedicato a Nora Mondini

GENOVA - Genova non dimentica Nora Mondini , Genova onora la piccola guerriera di Pegli capace di affrontare con grande coraggio la sua battaglia contro la malattia di Ewing . Una bambina che continuerà a vivere nel ricordo di chi l’ha amata grazie a un evento di sport e solidarietà ambientato presso il Municipio Ponente. Sport e solidarietà a braccetto nel periodo pasquale da venerdì a Pasquetta con il torneo di calcio giovanile organizzato in memoria di Nora presso l'impianto sportivo Sandro Pertini di Multedo, Genova.

La prima edizione del Memorial Mondini

La prima edizione di questo speciale Memorial riunirà giovani atleti, pulcini di primo e secondo anno, nati tra il 2013 e il 2015. Sarà un momento carico di significato, in cui la comunità sportiva si unirà per onorare la memoria di questa coraggiosa bambina, che ha toccato i cuori di molti grazie alla sua forza d'animo e al sostegno generoso dei genovesi. Non sarà solo un'opportunità per giocare a calcio, ma anche per rinnovare l'impegno verso la lotta contro le malattie che colpiscono i più giovani. L’evento è inserito nel programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.