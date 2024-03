"Il 2024 è un anno speciale per Genova, capitale europea dello sport, ma anche per la Vela con due manifestazioni ambientate nel mar Ligure", le parole del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettore. Il presidente FIV Francesco Ettorre, in questo intervento (nel video in autoplay), parla del legame tra Genova e la Vela, anche in riferimento alla Casa della Vela che troverà collocazione nel Waterfront di Levante.