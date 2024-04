Torneo delle Regioni: doppiette per Lombardia e Piemonte Valle D’Aosta

Nel segno del Piemonte/Valle d’Aosta e della Lombardia . Il 60° Torneo delle Regioni, inserito nel programma “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” , va in archivio con massima soddisfazione per la LND Liguria del presidente Giulio Ivaldi, felice di esser tornata a ospitare la più importante competizione dilettantistica giovanile dopo 39 anni. Numeri da capogiro, con i 142 match giocati nei 18 campi riqualificati grazie alla sinergia attivata con Regione Liguria e Comune di Genova.

Una reale prova della qualità del calcio giovanile, con tante partite risolte spesso nei minuti finali o addirittura ai rigori. La cornice del My Sport Sciorba Stadium, oggetto di un recentissimo restyling al manto erboso, per le quattro finali.

Nella categoria Under 19 il Piemonte VdA conquista il suo sesto titolo in una categoria che non riusciva a vincere da sedici anni. La Calabria, battuta 4-1, non è riuscita a compiere l’ultimo passo verso quel miracolo sportivo che l’avrebbe portata a ripetere l’impresa del 1978. Piemontesi e valdaostani a segno anche tra gli Under 15 dopo il rotondo 4-0 alla Campania. La Lombardia femminile si conferma potenza della categoria alzando al cielo la sua undicesima coppa, la seconda consecutiva. Nessuno in Italia ha fatto meglio. L’Emilia Romagna, sconfitta 3-1, ha provato ad arginare le campionesse fino all’ultimo secondo del match dimostrando di essersi meritata questa finale. Dopo cinque edizioni i lombardi tornano sulla vetta dell’Under 17 e per la settima volta nella loro storia si stampano sul petto lo Scudetto di categoria. La Campania, dopo aver ceduto di misura per 2-3, può consolarsi con la seconda finale centrata negli ultimi cinque tornei.

Ivaldi: "Evento imponente e importante"

Giancarlo Abete, presidente nazionale LND, si è così espresso al termine delle premiazioni. “E’ importante ritrovarci tutti insieme per festeggiare il calcio giovanile della Lega Nazionale Dilettanti. Il Torneo delle Regioni ha una valenza non solo agonistica ma soprattutto sociale per i giovani che partecipano e si confrontano per crescere. Ringrazio il Presidente Giulio Ivaldi, le istituzioni coinvolte e tutti i suoi collaboratori che hanno organizzato al meglio una manifestazione dai numeri enormi”.

Soddisfatto anche il Presidente della Liguria Giulio Ivaldi: "Credo che abbiamo fatto del nostro meglio per organizzare un evento così imponente e importante. Spero che tutte le Rappresentative abbiano apprezzato l’ospitalità e l’accoglienza della nostra regione. Il risultato sportivo ha una sua valenza ma sono convinto che il valore più significativo espresso da questo torneo sia il senso di aggregazione del calcio giovanile di base. Ringrazio tutti i collaboratori e i dipendenti del Comitato che hanno partecipato alla buona riuscita dell’evento con una menzione speciale al Vice Presidente Vicario Giovanni Pampana”.