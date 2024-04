Genova capitale degli Sport da Combattimento: la data

Genova , nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport , si conferma anche culla degli Sport da Combattimento. L’esempio arriva sabato 15 giugno quando il PalaFiumara ospita “Tempus Tacendi Tempus Belli – Battaglia sotto la Lanterna”, evento internazionale sostenuto dal Comune di Genova e organizzato dal Comitato Regionale della Federkombat. Il Galà permetterà al pubblico di seguire i migliori atleti liguri confrontarsi con i loro avversari provenienti da tutta Europa. Le specialità saranno la Savate, la Muay Thai, la Kick Boxing (sia contatto pieno sia light). Gli eventi clou riguarderanno l’assegnazione del titolo italiano e del titolo mondiale Wako Pro K1, quest’ultimo con di fronte il campione in carica, il francese Luc Genieys, e Samuele Iorio del Kombat Team Alassio, giovane talento nostrano.

Le parole di Piero Picasso

Genova e la Liguria al top dello Sport da Combattimento mondiale. “Siamo davvero felici di poter contribuire al grande programma sportivo nazionale e internazionale di ‘Genova Capitale Europea dello Sport’ con un grande evento legato alle nostre discipline – racconta Piero Picasso, presidente Federkombat Liguria –. Sarà una vetrina importante anche per i nostri atleti, pronti a confrontarsi con pari età di grande valore. L’impegno nostro, in fase promozionale, sarà massimo perché speriamo di poter vedere tanta gente accorrere al Palafiumara per seguire il nostro evento”.