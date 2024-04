Lino Team Ju Jitsu d’oro e d’argento agli Europei giovanili

Genova chiama Pitesti . Dopo il successo del Ju Jitsu Genoa Open 2024, una grande festa per oltre 500 atleti in arrivo da tutto il mondo, la Lino Team conclude con successo anche l’esperienza degli Europei giovanili. Dall’apertura del calendario internazionale di eventi agonistici di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” a medaglie pregiate. Grande la soddisfazione del responsabile Matteo Repetto , presente in Romania anche in qualità di team manager della Nazionale.

I risultati della Ju Jitsu European Union

Martina Dondè, Luana Lauri, Francesco Linimento, Francesco Pighetti, Elio Moretti e Agata Moretti: sette gli atleti in forza al sodalizio genovese convocati per la rassegna continentale della Ju Jitsu European Union. Titolo europeo storico per Francesco Linimento nella categoria Fighting System U21 (56 Kg) con 4 successi nell’ambito di incontri di altissimo livello.

Splendida competizione anche per Luana Lauri, fermata solamente in finale dalla campionessa del mondo in carica l’olandese Ruby Vogelzang nella categoria Fighting System U21 (52 Kg). Matteo Saglioni (U18 – 62 Kg) e Francesco Pighetti (U18 – 62 Kg) cedono solo nella finale per il bronzo.

Repetto: "Manifestazione di alto livello"

Questo il pensiero di Matteo Repetto: “Si è conclusa una competizione storica per Lino Team. Francesco Linimento, che ha iniziato Ju Jitsu con noi all’età di 7 anni si è laureato Campione Europeo U21, sconfiggendo in una finale al cardiopalma il padrone di casa Rumeno. La giornata è stata completata dalla medaglia d’argento di Luana Lauri, che si conferma ai vertici internazionali della disciplina e dalle ottime prove di tutti i nostri ragazzi convocati in nazionale.

"È una grande emozione vedere questi ragazzi, che sono cresciuti con noi confrontarsi alla pari con l’elite del Ju Jitsu europeo. La manifestazione è stata di livello molto alto, ma tutti i nostri 7 atleti convocati hanno dimostrato di essere competitivi contro qualunque avversario”.