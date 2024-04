Genova e Campoligure abbracciano il Futsal. Bergamini: “Formula innovativa”

Le parole di Bergamini

«Grazie alla politica locale, è un grande onore essere qui – sottolinea il presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini – Siamo uno sport sociale, che crea famiglie sportive. Ringrazio il presidente del CR Liguria Giulio Ivaldi, che ci è stato sempre vicino, e l’amica Stella Frascà, che ci ha supportato in tutta l’attività. Grazie a Matteo Fortuna per il lavoro che svolge per Genova e per il futsal: è una di quelle persone che ti consentono di pensare che il futuro sarà migliore. È la prima volta che abbiamo tutte le finali in una sede unica, sarà uno spettacolo entusiasmante. La Serie A italiana nel futsal femminile è come la Premier League inglese nel calcio a 11, il livello è altissimo. Abbiamo due candidature in piedi: il Mondiale femminile 2025 e l’Europeo Under 19. Genova è una di quelle città che, per storia, cultura e riconoscibilità mondiale, rappresenta il ponte per arrivare a ottenere questi risultati. Colgo l’occasione per salutare una persona della nostra famiglia che ci ha lasciato la scorsa settimana a Policoro, Vincenzo D’Avino: eravamo tutti profondamente legati a lui, sapeva declinare il legame con la nostra base e con il territorio».