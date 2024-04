Torneo Ravano-Coppa Mantovani: su il sipario sull’edizione 2024

Dal 6 al 16 maggio le scuole primarie genovesi si incontrano all’ultimo piano del Padiglione Jean Nouvel alla Fiera Porto Antico. Tutti i dettagli sono stati forniti a Palazzo Ducale ieri dal Presidente della Fondazione Ludovica Mantovani insieme al numero uno del Porto Anticoi Mauro, degli assessori allo sport di Regione (Simona Ferro) e Comune (Alessandra Bianchi, del presidente del Coni Liguria Antonio Micillo e del presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio, il main supporter che ha consegnato la Coppa Multisport Banca Ifis alla Scuola De Scalzi Polacco per la sua numerosa partecipazione con 18 squadre iscritte in 9 diverse discipline sportive.?

“Oggi grazie alla fiducia risposta in noi dagli Istituti Scolastici 5705 sorrisi sbocceranno in tutta la nostra Regione, nel basso Piemonte con la novità Valle d’Aosta che ospiterà per la prima volta una prefase di Rugby - ha dichiarato Ludovica Mantovani, Presidente della Fondazione Ravano Coppa Paolo Mantovani - Doveroso ricordare, sempre, che senza il sostegno delle Istituzioni, delle Federazioni Sportive, dei Supporter, dei Donatori e dei giovani liceali volontari questa magia non sarebbe possibile”. ?

La Coppa Paolo Mantovani compie 30 anni nel 2024, quando Genova è Capitale Europea dello Sport. “Crediamo che motivo di grande orgoglio per nostro padre sia di poter celebrare i benefici di una crescita sociale e emotiva grazie alla nuova veste multisport della manifestazione, ma anche consolidare che il calcio dei piccoli, da noi, non conosce differenze di genere dal 1987. Tra aprile e maggio 555 “mini calciatrici” delle Scuole Primarie scenderanno in campo con il logo UEFA-Respect sul petto, un nuovo record, una storia che continua”. ?

“Siamo felici - dichiara Michele Uva, UEFA Director of Social & Environmental Sustainability - come UEFA di sostenere per il decimo anno consecutivo il Torneo Ravano e la famiglia Mantovani che hanno fatto tanto per la crescita e la diffusione dei valori sociali di uguaglianza e rispetto fra i giovani. Vederli indossare le maglie con il logo Respect ci riempie di orgoglio come Il premio Fair Play istituito che sarà sempre un punto di riferimento per lo sport italiano e internazionale”.