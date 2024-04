Camilla Moroni e Parigi 2024 nel mirino: “Felicissima per l’argento in Coppa del Mondo”

Genova festeggia la crescita esponenziale di Camilla Moroni. La testimonial di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” brilla in Cina in occasione della Coppa del Mondo specialità Boulder con un fantastico argento. La campagna olimpica procede così nel migliore dei modi in attesa delle gare decisive per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Shangai (16-19 maggio) e Budapest (20-23 giugno) saranno tappe determinanti.

“Sono molto soddisfatta di questo secondo posto, sicuramente non me lo aspettavo, soprattutto come prima gara di stagione e perché appunto la prima gara è un po’ difficile da capire, anche perché non si sa a che livello sono le proprie avversarie – è il pensiero di Camilla Moroni - E fisicamente non mi sentivo al top rispetto ad altri periodi di forma che ho avuto durante l’anno, però sono riuscita a gestire bene la gara. Sicuramente uscire prima in finale mi ha aiutato a livello mentale perché non avevo aspettative, non avevo nulla da perdere. E sono anche molto soddisfatta della placca in semifinale, perché ho lavorato tanto sull’aspetto tecnico questo inverno e sono felice che il lavoro sia servito.”