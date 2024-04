Riad incorona la spadista Anita Corradino

La Scherma, a Genova e in Liguria, è sempre più popolare . Merito di grandi eventi come i Campionati Italiani Giovani e Cadetti, programmati al padiglione Jean Nouvel dal 24 al 26 maggio, e degli Europei Assoluti, a calendario nel giugno 2025. La “Genova Capitale Europea dello Sport” brilla grazie anche a una sua testimonial: Anita Corradino , atleta tesserata per la SSD “Cesare Pompilio” e allenata da Paola Zanobini.

Dopo una fase a gironi da cinque vittorie ed una sconfitta, a Riad Anita ha iniziato la sua marcia vincente con il successo sulla spagnola Gomez Lopez 15-13 e poi con il 15-8 sulla tedesca Zerrweck. Nel turno delle 32 un successo al fotofinish per l’atleta della Cesare Pompilio che ha avuto la meglio sull’ungherese Nagy per 15-14. Negli ottavi di finale la Corradino ha superato la numero 3 del mondo, la polacca Klasik 15-10 dopo un match condotto fin dalle prime battute. Ai quarti di finale Anita ha lottato punto su punto e ha conquistato il match contro l’atleta neutrale Kolbeneva 14-13 al minuto di priorità, assicurandosi così un posto sul podio. In semifinale, sempre al minuto di priorità, Corradino è stata sconfitta per 11-10 dalla canadese Yin, mettendosi al collo comunque una grandissima medaglia di bronzo.

“C’è un po’ di rammarico per la semifinale persa per un punto ma son contenta perché mi sono divertita ed è arrivato questo podio dopo un anno di grande crescita tecnica – afferma la Corradino –. La nostra è una squadra molto compatta: siamo tutte amiche e di livello elevato, anche la prova a squadre promette bene”.