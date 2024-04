Concorso scolastico nazionale per Coppa Primavela

La Coppa Primavela Kinder Joy of Moving arriverà a Genova tra fine agosto e inizio settembre all’interno del programma “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. E’ il principale evento velico riservato ai giovanissimi promosso dalla Federazione Italiana Vela, con la partecipazione di centinaia di velisti con un’età compresa tra 9 e 11 anni. La FIV la dedica ai più piccoli ed esprime al massimo la passione per questo sport. Un impegno straordinario per la I-Zona e i Circoli Velici Genovesi. Per la Coppa Primavela il poster ufficiale sarà scelto attraverso un concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione (Mi) in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e con il coinvolgimento di Difesa Servizi S.p.A.

Il contest di disegno, rivolto agli alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado, si pone, intende far conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare riferimento all’Obiettivo 14: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. Il contest sensibilizza le giovani generazioni alla tutela dell’ambiente marino e delle acque, per sviluppare iniziative didattiche, culturali, sportive e naturalistiche. Il bando di concorso per la realizzazione del Poster Coppa Primavela Kinder Joy of Moving 2024 prevede la possibilità di scelta tra tre temi. 1. Sostenibilità ambientale e lo sport della vela: “Vela e ambiente: proteggiamo gli oceani, i laghi e le risorse marine e lacustri per un futuro sostenibile”; “La vela ai Giochi Olimpici Parigi 2024”; “Il Giro dell’Italia a Vela. Quali sensazioni ed emozioni ti aspetti di vivere”.