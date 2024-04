Sabato al Porto Antico di Genova convegno dedicato al Baskin

Il Baskin , con lo straordinario impegno promozionale di Chiara Alberti , sta diventando a Genova un punto di riferimento importante per la sua capacità inclusiva. Nel 2023 uno speciale torneo disputato in occasione del Grand Finale di “The Ocean Race”, nel 2024 nell’ambito del programma “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” sabato il Porto Antico di Genova ospiterà un convegno a partire dalle 10 presso la Biblioteca De Amicis.

Sarà un'occasione di confronto e divulgazione di un innovativo approccio sportivo. Il Baskin si distingue per essere un'esperienza unica, in cui individui normodotati e persone con disabilità condividono lo stesso campo di gioco e il medesimo tempo di gioco. Questa pratica inclusiva, aperta a persone di tutte le età e con diverse capacità sportive, si propone di favorire la partecipazione e l'integrazione nella comunità genovese e in tutta la regione della Liguria.

“L'evento si propone di essere un momento significativo per conoscere da vicino il Baskin, attraverso presentazioni e testimonianze che metteranno in luce i benefici di questa pratica inclusiva nel contesto dello sport – afferma Chiara Alberti - Un'opportunità imperdibile per approfondire e sensibilizzare sulla promozione dell'inclusione attraverso lo sport”.