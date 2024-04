Genova capitale dell’Hockey con il Torneo Internazionale Coppa delle Alpi

GENOVA - L’Hockey è una disciplina in continua crescita in Liguria. Sabato e domenica il rinnovato impianto sportivo Arnaldi in zona Lagaccio, recentemente inaugurato dal vicesindaco Pietro Piciocchi e dall’assessore allo sport Alessandra Bianchi, ospiterà un importante appuntamento giovanile.

Il Torneo Internazionale Coppa delle Alpi, ideato nel 2016, è organizzato annualmente. Parteciperanno squadre provenienti da tutte le regioni alpine, dalle Alpi Marittime fino alle regioni più settentrionali, sia italiane che estere. In campo le promesse della categoria under 12 con l'opportunità imperdibile per i giovani talenti di mettersi in gioco e confrontarsi con avversari di alto livello.

Nel 2024 l'evento si svolgerà per la prima volta su due giorni e sarà esteso anche alla categoria under 14. In cabina di regia, il Genova Hockey 1980 che nel 2023/2024 mette a segno un record di partecipazioni nei campionati FIH. Ben 28 squadre con la crescita del settore femminile, con la prima partecipazione assoluta nei campionati di serie A/2 e nella coppa Italia, e la conferma di tutta la filiera giovanile completa, da under 12 ad under 21.

I lavori di rifacimento del campo Arnaldi, finanziati dal Comune di Genova, hanno visto la rimozione e sostituzione completa della canaletta perimetrale con un manufatto moderno e specifico per l’hockey su prato, con una sezione laterale appositamente realizzata per l’inserimento del manto in modo da ottenere un perfetto e duraturo tensionamento dello stesso.

Anche il fondo del campo è stato movimentato e livellato secondo le nuove quote e pendenze, mediante un’operazione volta a ottenere planarità e pendenza a norma del regolamento federale: il piano ottenuto ha consentito la corretta messa in opera di un moderno sottotappeto in gomma.