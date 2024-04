Genova Trail: una domenica di sport e amore per mare e monti

La Capitale Europea dello Sport, il suo mare e i suoi monti! La seconda edizione del Genova Trail è, come nei programmi, una grande festa in termini di partecipazione. Oltre seicento gli avventurosi, pronti a vivere una giornata speciale all’insegna dello sport e della scoperta dei paesaggi marittimi e montani genovesi. Le gare competitive di corsa in montagna, curate dalla Sisport, prendono il via da piazza Matteotti . Molti dei seicento partecipanti arrivano da fuori Genova, alcuni anche da fuori Italia per accedere all’incredibile patrimonio storico e naturalistico nascosto alle spalle del capoluogo ligure.

Per la Genova Trail Marathon, 46 chilometri di percorso in alto verso le vette della Valbisagno, dal Diamante all’Alpesisa. A imporsi sono Gregorio Aiello, lecchese ma residente in Svizzera, con l’ottimo tempo di 4h48’43’’, Giorgia Nichetti, atleta proveniente dal Veneto, con il tempo di 6h08’41’’. Per i 17 chilometri del Genova City Trail, tra creuze e sentieri, fino ai crinali del Parco delle Mura, applausi per il finalese Lorenzo Parodi, vincitore con il tempo di 1h17’37’’, e per Benedetta Broggi con il tempo di 1h34’39’’.

Il Genova Young Trail, tracciato di 14 chilometri dedicato agli under 18, vede Tommaso Stegagnini, prodotto del vivaio Sisport, vincere con la soddisfazione di esser premiato direttamente dal Sindaco Marco Bucci.