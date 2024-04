Vela, che passione! Felice epilogo per il 33° Campionato Intercircoli

La Vela sempre più protagonista in un 2024 speciale per Genova . La Capitale Europea dello Sport è anche la cornice del Campionato Intercircoli , giunto alla 33° edizione grazie all’impegno degli attivissimi circoli genovesi del Ponente. Alterne fortune per le condizioni meteomarine sino alla regata costiera di sabato, momento di grande chiusura di una manifestazione entrata stabilmente nel cuore degli amanti dell’altura.

Campionato Intercircoli, i verdetti

La classe Regata Crociera premia Imxtinente, l'X-35 di Adelio Frixione (CN Marina Genova Aeroporto) che nella classifica generale precede T2, il Dehler 36 di Stefano Manara (CN Mandraccio), e Sotto Vuoto, il Dufour 34 di Fulvio Braga (LNI Sestri Ponente). Il Gran Crociera più performante nell'intero Campionato è Mirtilla, il Grand Soleil 343 di Roberto Magnone (ANSD), seguito da Mediterranea, l'X-362 di Marco Pierucci (Canottieri Domaso), e Adrigole, il Baltic 43 di Francesco Giordano (CN Marina Genova Aeroporto). Capitolo J24: sorride Jaws di Matteo Mori (CV Elbano) per il successo finale, sul podio anche Imago di Paolo Boero (LNI Sestri Ponente) e Fi...nalmente di Olga Finollo.

Nella overall della classe metrica A-B-C, festa per Woodstock, l'Aura 107 di Emanuele Picasso (LNI Sestri Ponente), che si impone davanti ad Articolo V, il Sangermani One Off di Franco Veniali (LNI Sestri Ponente) e a Blu, il Corby 25 di Lorenzo Cappini (Pra Sapello). Woodstock leader anche della metrica A, davanti ad Articolo V e Tittimea, il Bonin 34 di Stefano Mazzarino (Il Pontile). La metrica B è nel segno di Pipaf V, il First 31.7 di Alberto Pittaluga (LNI Sestri Ponente); bravo a metter in fila Panta Rei, il RO 330 di Teodoro Ardito (Enel), e Mon Reve, il Dufour 29 di Angelo Benvenuto (ANSD). A vincere nella metrica C è Blu davanti a Mayrose, il Barberis Sciacchetrà di Simone Agrosi (LNI Centro) e ZeroDieci, il Nova 7.13 di Piero Ciliberti (CN Ilva).

Il Trofeo Assonautica va al Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto per il miglior punteggio nella classe Regata Crociera, il Trofeo Ilva al Circolo ASND per il miglior punteggio nella classe Gran Crociera e il Trofeo Intercircoli a LNI Sestri Ponente per il miglior punteggio nella classe Metrica NO Spi.