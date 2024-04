La Sciorba di Genova, cuore del nuoto pinnato: parte il 15° Trofeo Ferraro

Al My Sport Village Sciorba saranno 16 le squadre presenti con oltre 230 atleti per un totale circa 500 atleti/gara. Da segnalare anche la presenza di alcune rappresentative dall'estero, ovvero la Caa Baixo Miño (Spagna), la Flippers Team (Svizzera) e la Domus Nuoto Pinnato (Repubblica di San Marino) nelle cui file militano atleti delle rispettive squadre nazionali. Tra i padroni di casa, spicca la partecipazione di Beatrice Serra, già protagonista di un ottimo avvio di 2024 in campo nazionale e internazionale nel pinnato dopo l'argento agli Europei 2023 di orientamento subacqueo nella gara a coppie miste Juniores, Giuseppe Fusto, argento con record italiano ai Mondiali 2023 di Apnea in Kuwait nell’endurance 8×50, Marco Campanile (azzurro agli Europei di orientamento subacqueo), Chiara Cazzulani e Giorgia Ambrosetti, plurimedagliate in campo nazionale. Il Trofeo Luigi Ferraro è il primo di quattro importanti momento del progetto "Underwater dome", una serie di eventi sportivi ed iniziative a carattere ambientale e culturale che condividono lo stesso «core»: il Mare.