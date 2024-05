Trofeo Luigi Ferraro: festa a tutto tondo per l’USS Dario Gonzatti

Genova abbraccia il nuoto pinnato internazionale mercoledì 1 maggio con un nuovo grande appuntamento all’interno del complesso natatorio My Sport Sciorba. Grande successo per il 15° Trofeo Luigi Ferraro con la doppia gioia per l’Unione Sportivi Subacquei “Dario Gonzatti” in quanto società organizzatrice e vincitrice del medagliere grazie ai 3024 punti complessivi, frutto di 12 ori, 7 argenti e 4 bronzi oltre a numerosi piazzamenti di prestigio. Al secondo posto (2489 punti) Domus San Martino, al terzo ASD Calypso (2267).