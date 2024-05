Underwater dome: quattro grandi eventi per la cultura del mare

Mostra multimediale per i due anniversari

La sede della USS Dario Gonzatti, in Via V maggio 2/C, per tutto il periodo dei vari eventi, accoglierà una mostra multimediale dedicata ai due anniversari (il 60esimo dichiarazione di Presa di possesso dei fondali marini a nome di tutta l’umanità’ fatta all’ONU dalla CMAS – e il 70esimo della Posa del Cristo degli Abissi) e nell’ultima settimana di giugno, organizzerà una serie di Open Day a tema protezione Ambiente Marino e una festa per Celebrare i due importanti Anniversari.