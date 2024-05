Alessandra Bianchi: “La grande boxe con i suoi valori torna protagonista”

Con Genova Boxing night la grande boxe è nuovamente protagonista nella Capitale Europea dello Sport! Emozioni a non finire, match equilibrati e combattuti con tantissimi appassionati accorsi al PalaFiumara per riempire le gradinate e sostenere calorosamente Michela Braga (Rossetto Boxe), testimonial di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, ed Ervis Lala (Celano Boxe). Pathos per il titolo italiano supermedi vinto da Luca Di Loreto. “Siamo felici di aver così riacceso i riflettori sulla grande tradizione del Pugilato genovese grazie a questo grande gioco di squadra tra Amministrazione, Federazione Pugilistica Italiana, FPI Liguria, Thunder Boxing Genova, Celano Boxe Genova e Rossetto Boxe – afferma l’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi - La primavera, a Genova, è sempre più all’insegna dello Sport e dei suoi valori!”.