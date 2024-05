Mercoledì l’intitolazione della pista ciclabile di corso Italia a Scarponi e Rinaldi

Mercoledì 8 maggio, a partire dalle 9:30 poco prima della partenza della quinta tappa del Giro d’Italia, si terrà l’intitolazione della pista ciclabile di corso Italia a Michele Scarponi e Rocco Rinaldi, ciclisti vittime della strada. Michele Scarponi (1979-2017) è stato un ciclista professionista, vincitore del Giro d’Italia 2011 . Il 22 aprile 2017 rimase vittima di uno scontro stradale mentre si allenava sulle strade di Filottrano (AN). A Michele Scarponi è dedicata l’omonima Fondazione Ets che promuove in tutta Italia progetti di educazione stradale nelle scuole.

Rocco Rinaldi (1945-2015) è stato un ciclista amatoriale. Appassionato di bicicletta, Rinaldi fu vittima di uno scontro stradale il 5 marzo 2015 in corso Italia. L’evento si svolgerà alla presenza degli assessori comunali a Sport e Turismo (Alessandra Bianchi), Sicurezza e Polizia Locale (Sergio Gambbino), Mobilità Integrata, Trasporti e Ambiente (Matteo Campora). Interverranno anche Marco Scarponi, segretario generale Fondazione Michele Scarponi Ets, e Luca Rinaldi, figlio di Rocco Rinaldi, insieme a Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, agli ex ciclisti Vincenzo Nibali e Davide Cassani e Cristian Salvato, presidente ACCPI (associazione corridori ciclisti professionisti italiani).

La nuova pista ciclabile di corso Italia è lunga 2,7 km e ha visto la messa in posa di 9 km di cordoli di granito con parziale recupero di quelli preesistenti; sono stati postati oltre 6mila mq di asfalto albino e sono stati utilizzati 500 mc di cemento per la realizzazione della base della pista stessa. Per costruire la pista sono stati rimossi circa 3mila metri cubi di materiali tra pavimentazione e fioriere preesistenti che sono state conferite in discarica seguendo le norme ambientali.

Intorno alla pista sono stati predisposti oltre 2mila mq di aree verdi a piantumazione – che saranno piantumati seguendo i ritmi stagionali – con nuovi impianti di irrigazione automatici: sono stati utilizzati oltre 1500 mc di terra da coltivo.