Il Judo nel cuore di Genova con il 34° torneo “Città di Colombo”

Genova è pronta a ospitare i 1300 atleti del 34° torneo Internazionale di Judo “Genova Città di Colombo”. Appuntamento allo Stadium della Fiumara con la storica manifestazione a cura dal Centro Sportivo Marassi Judo. L'evento, inserito all’interno del palinsesto “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, vedrà protagonisti, insieme ai judoka, anche 300 allenatori tesserati per 240 società in arrivo da tutta Italia insieme alle delegazioni di Azerbaijan, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Polonia, Romania, Principato di Monaco, San Marino, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria. Una vetrina per tanti giovani che desiderano mettersi in evidenza in un contesto internazionale giovanile di crescente livello anno dopo anno.