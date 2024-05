Marathon dell’Appennino: ecco le maglie in palio domenica a Casella

E’ tutto pronto a Casella, già sede del tricolore Marathon 2022, per la Marathlon dell’Appennino, seconda tappa del Marathon Tour 2024. Sarà un test importante in vista dell’Europeo 2025. Molti bikers, anche stranieri, raggiungeranno Casella per una prima presa di contatto con il percorso e la manifestazione, per scoprire i suoi segreti e preparare al meglio la trasferta del 2025. Un grande lavoro per tutto lo staff dell’ Asd Genoa Bike del Presidente Sandro Tuvo , organizzatore della Marathon dell’Appennino Mtb nonché Presidente del Comitato Regionale Ligure Fci, che sta operando per il massimo risultato dell’evento.

Le maglie della Marathon dell’Appennino

Ecco le maglie dei leader del Tour messe in palio e attualmente detenute da Open F Sandra Maierhofer (Soudal LeeCougan), Elite M Fabian Rabensteiner (Wilier-Vittoria Factory), Under 23 M Robin Challamel (Rockrider), ELMT Michael Gaßner (RSV Moosbur), M1 Matteo Valsecchi (Lissone MTB), M2 Michele Guadagnini (Team Todesco), M3 Kurz Tobias (Wheelsports – Nuff.), M4 Ramses Bekkenk (BBSC mbc de Noordbikers) e M5 Gianfranco Monteleone (A.S.D. BIKE 1275)

Attenzione sia al tracciato lungo sia a quello di Granfondo, su 39 km per 1.200 metri. Cuore della corsa la Tensostruttura della Zona Feste dell’Area Verde in via Aldo Moro, da dove verrà data la partenza alle ore 9:30 per gli Open maschili, alle 9:35 per le donne, alle 9:40 per gli amatori e alle 9:45 per la Granfondo.

La gara è inserita nel palinsesto di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” e supportata anche da Regione Liguria, Comune di Casella e di Genova, Città Metropolitana di Genova, la locale Camera di Commercio e il Parco dell’Antola interessato dal passaggio della gara.