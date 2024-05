Torneo Città di Colombo: festa per 1300 partecipanti allo Stadium Genova

Doppio turno di gara, sabato con i Cadetti e domenica con gli Juniores in arrivo non solo da tutta Italia ma anche da Azerbaijan, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Polonia, Romania, Principato di Monaco, San Marino, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria. A livello di società di vertice, Akiyama Settimo e Kumiai Druento si sono alternati sul più alto gradino del podio mentre la società organizzatrice, Marassi Judo del presidente Rosario Valastro, ha festeggiato il successo di Rachele Paris nella + 70 kg, condito dalla convocazione azzurra per i prossimi Europei Cadetti.

“Abbiamo raggiunto il top sul fronte della qualità e dei numeri, in Italia tutti ambiscono a partecipare perché assegna punteggi per la ranking list nazionale e dà la possibilità a molti ragazzi di vestire la maglia azzurra per i prossimi Europei – racconta Rosario Valastro, presidente del Marassi Judo – Siamo felici per la convocazione della nostra Rachele Paris per gli Europei e ringrazio tutte le famiglie e gli atleti del Marassi Judo che mi aiutano a seguire tutti gli aspetti organizzativi: dedichiamo nove mesi di energie a quest'evento che, confido, in futuro potrà occupare un ruolo sempre più importante in chiave internazionale".

"Ringrazio Rosario Valastro per la passione e competenza, qualità che hanno permesso a questa manifestazione di raggiungere la trentaquattresima edizione e di respirare un'atmosfera internazionale - afferma Simona Ferro, assessore regionale allo sport - Moltissimi giovani credono nel valore educativo del Judo, fondamentale per la loro crescita: la dimostrazione arriva proprio dai volti sorridenti del team organizzativo del Marassi Judo, atleti con le loro famiglie che supportano il presidente affinché questo torneo, ogni anno, diventi sempre più importante".

Il Marassi Judo svolge attività nel quartiere di Marassi, attualmente collabora con l'istituto Comprensivo Marassi (Papa Giovanni) con il coinvolgimento di 120 studenti di prima seconda e terza media. In collaborazione con l'associazione Mornese che si occupa di Povertà Educativa, la società del presidente Rosario Valastro sta svolgendo inoltre delle lezioni con appuntamenti mirati al Judo & Cyberbullismo.

Il 34° torneo Internazionale di Judo “Genova Città di Colombo” gode del patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Genova, del Coni nazionale e regionale, si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) oltre a esser inserito all’interno del circuito federale “Gran Prix Cadetti e Juniores” maschile e femminile