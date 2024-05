Le mille esibizioni della Festa dello Sport

Ricchissimo il programma delle esibizioni da ammirare in occasione della Festa dello Sport, inserita nel palinsesto “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” . Sul Palco principale al Mandraccio si alterneranno più di 50 Associazioni sportive con almeno altrettante discipline coinvolte. Ritorna il venerdì lo storico appuntamento con il Palio Remiero delle scuole, al Modulo 7 dei Magazzini del Cotone ci sarà anche una speciale “Camera Immersiva” realizzata da ETT per celebrare 25 anni di imprese firmate dalle stelle sportive della Liguria.

Entusiasmo “non stop” con le lezioni gratuite a ritmo continuo di fitness sul Palco del Millo e sulla sognante Isola delle Chiatte. In Piazza delle Feste sono in programma le premiazioni dei contest di Stelle nello Sport (sabato ore 11,00) con i protagonisti del concorso scolastico “Il Bello dello sport” (10.317 elaborati) e i vincitori del “Premio Fotografico Nicali – Iren” (437 foto). A seguire il tradizionale Auxilium Day (ore 14,00) e la Festa della Ginnastica FGI (ore 16,30) in cui saranno ospiti d’onore le “farfalle” della ginnastica ritmica italiana. In serata il Galà delle Arti Orientali Uisp (ore 20,30).

Intensa anche la domenica, con Stelle nello Sport che a partire dalle 12,30 festeggerà i suoi 25 anni di vita con altrettante spettacolari esibizioni sul palco, con il Trofeo Uisp di Judo in mattinata e gli show di pattinaggio (ore 14,00) e Danza sportiva FIDS (ore 16,30).

Da non perdere le evoluzioni degli atleti della Rad Asd MTB, affiliata al Centro Sportivo Italiano di Genova, che si esibiranno sabato e domenica (dalle 16 alle 19) nel “freestyle show” lungo la via dei Magazzini del Cotone. Grande attesa per Il Miglio Blu, gara podistica competitiva di Km 1,609 che si svolge la domenica mattina intorno ai Magazzini del Cotone (ore 9) seguito dal Mini Miglio per i più piccoli. Sabato intenso con le emozioni della Jet Ski Therapy e una novità assoluta: FIV, I-Zona e Guardia Costiera promuoveranno alla Festa dello Sport una esercitazione di simulazione di naufragio. Domenica (ore 17,00) è atteso l’arrivo di Giusi Parisi, ciclista non vedente, che ha attraversato l’Italia con il suo progetto “L’Italia in Tandem”.