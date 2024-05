“Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” ha il suo francobollo

Alla Festa dello Sport, in scena nell’ultimo week end al Porto Antico, è stato ufficialmente presentato il francobollo di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” con il relativo annullo filatelico. Il francobollo ordinario, realizzato da Poste Italiane ed emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, appartiene alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” e riproduce il logo di Genova 2024. “L’emissione del francobollo dedicato a Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ed il relativo annullo filatelico rappresentano un motivo d’orgoglio ed un valore aggiunto per il nostro progetto – dichiara l’assessore comunale allo Sport e al Turismo – Insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy abbiamo scelto una data all’interno della cornice della Festa dello Sport per sottolineare ulteriormente tutti gli elementi che, quotidianamente, ci impegniamo a diffondere in questo anno così importante. È stato un pregevole gioco di squadra: ringrazio anche i nostri testimonial che hanno voluto condividere con noi questo momento così significativo”.