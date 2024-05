Genova di corsa con la 51ª Traversata della ValBisagno

In 400 al via della Traversata della ValBisagno

La gara, inserita nel palinsesto di 'Genova 2024 Capitale Europea dello Sport', unirà il centro della città con la sua periferia in un clima gioiosa di festa, proprio per questo motivo è definita come un vero e proprio strumento per l’unificazione della città. Il percorso prevede dieci chilometri tra il traffico cittadino, le fabbriche ed il verde delle alture. Saranno circa quattrocento podisti in gara con tecnica ed entusiasmo per far trionfare la passione e la dedizione per questa disciplina.

Il percorso della gara in notturna

La Traversata è aperta anche a chiunque voglia sperimentare le proprie potenzialità e quindi anche ai non agonisti, infatti l’aspetto più bello della gara è forse dato dall’alto numero di partecipanti 'amatori', appassionati di podismo che corrono per il piacere di sudare e faticare senza particolari ambizioni di premi. La gara si svolge in notturna, con partenza da Corte Lambruschini e arrivo a Prato, aumentando così il fascino della corsa verso le ombre della sera sicuri di giungere alle luci del traguardo.