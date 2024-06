Sportiva Sturla ai Mondiali e agli Europei di nuoto per salvamento

Si avvicina la grande estate della Sportiva Sturla con i grandi eventi nazionali e internazionali inseriti nel palinsesto di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Dal memorial Gardella di nuoto per salvamento al Miglio Marino di settembre, passando per il Memorial Morena di nuoto e il trofeo Panarello di pallanuoto. Intanto continua a brillare la squadra di nuoto per salvamento. Le prove oceaniche hanno incoronato la società biancoverde del presidente Giorgio Conte, capace così di firmare il suo terzo titolo italiano consecutivo.