Vita Sport Days, tutto pronto a Genova: oltre duemila partecipanti

Appuntamento nell’impianto polisportivo in via Riboli 20 con attività per tutti: ragazzi, adulti e senior, con particolare attenzione al mondo scolastico e universitario: Liceo Statale “Sandro Pertini”, Scuola Germanica Genova – Deutsche Schule Genua, Special Team Anffas, Centro Educativo Tende di Dumyat, Centro di Aggregazione Il Vento del Sud, Comunità La Pilotina e gli studenti della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Genova.

Tantissime le discipline sportive che si potranno provare gratuitamente previa prenotazione tramite la segreteria di Vita Ssd al numero di telefono 010-0921785 o 342-3287654. Inoltre, sabato alle ore 11, si svolgerà la conferenza “Sovrappeso e Sport nei Giovani” aperta a tutti e organizzata dal Centro Medico Sportivo Vitamed.

Il commento di Alessandra Bianchi

“I Vita Sport Days raddoppiano e, dopo il successo del 2023, permetteranno a sempre più persone, di qualsiasi età ed abilità, di cimentarsi in differenti attività sportive con la possibilità di divertirsi e socializzare – dichiara l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi – Nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport una nuova vetrina promozionale per lo sport cittadino, con alla base i valori del nostro progetto: condivisione, aggregazione, inclusione oltre ovviamente a contribuire alla diffusione di stili di vita sempre più sani e consapevoli».

Le parole di Sergio Mori e Carola Falconi

«In questo anno di Genova Capitale Europea dello Sport, abbiamo deciso di ampliare l’evento tradizionalmente legato ai fine corsi sportivi dei nostri ragazzi trasformandolo in un grande appuntamento per la promozione dello sport tra tutti i giovani del nostro quartiere e della città, offrendo l’opportunità a scuole ed altri Enti educativi di far esibire i propri studenti in un grande happening di sport e spettacolo – spiegano il presidente di Vita Ssd Sergio Mori e la direttrice sportiva Carola Falconi – Vita Sport Days rappresenta una grande festa dello sport, perfettamente in linea con lo spirito che anima la nostra società sportiva Vita che ambisce a divenire polo di attrazione e punto di riferimento dell’attività sportiva giovanile a Genova».

Le attività in programma

Le attività sportive in programma, all’insegna dell’inclusione sportiva e del benessere, coprono una vasta gamma di interessi e abilità tra le quali Pilates, Zumba, Tai Chi, Functional Boot Camp, Hatha Yoga, Calisthenics, Group Cycling, Ginnastica Dolce–Metabolic Walking, Fit&burning Dance, Cross Water Circuit, Aquafit, Pallavolo, Nuoto, Atletica Leggera, Psicomotricità, Judo, Karate, Boxe, Danza Classica, Danza Moderna, Hip Hop. Grande spazio sarà dato alle esibizioni dei ragazzi degli Enti coinvolti, che avranno luogo sul palco allestito nel campo sportivo dove studenti delle scuole e ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali metteranno in scena diverse performance a cui si potrà assistere liberamente. Nel tardo pomeriggio di domenica, dopo le esibizioni e la sfilata della Polisportiva Vita, chiusura in musica con il Coro Ukraina e la raccolta fondi Ukraine is Calling per l’acquisto di un’autoambulanza.