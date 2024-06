Al Porto Antico il torneo Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit

Genova è pronta a diventare anche la capitale del Basket. Accadrà sabato e domenica prossimi con torneo 3x3 Porto Antico, evento della categoria “Top” dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. L’appuntamento di Piazzale Mandraccio rientra nel palinsesto degli appuntamenti dedicati a “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport".



“Con la tappa dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, pronta a un debutto assoluto nella nostra città, celebriamo una nuova “prima volta” per Genova nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport - dice l’assessore allo Sport e agli Impianti turistici del Comune di Genova Alessandra Bianchi- . Il Porto Antico è la cornice ideale per le sfide dei campioni che si affiancheranno a quelle dei più giovani, a caccia del titolo regionale. Saranno due giornate dall’alto tasso agonistico in campo, con in palio punti importanti per le finali nazionali, e dall’atmosfera di grande festa sugli spalti sempre nel segno del rispetto, della lealtà e dell’integrità. Valori fondamentali promossi dalla Federazione Italiana Pallacanestro in piena sintonia con gli obiettivi della nostra Amministrazione nell'ambito di un 2024 ricco di significati e importante per la palla a spicchi. A novembre, grazie alla collaborazione con la FIP, farà tappa a Genova la sfida di Women’s EuroBasket 2025 Qualifiers tra Italia e Repubblica Ceca”.



“L'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, giunto alla quarta edizione, sta crescendo anno dopo anno e con il supporto di Master Group Sport stiamo portando il Tour in città e piazze iconiche in tutta Italia – afferma Maurizio Bertea, segretario generale Federazione Italiana Pallacanestro -. Giocare qui a Genova, in una location affascinante come il Porto Antico, è motivo di soddisfazione e occasione di visibilità e ringrazio l’amministrazione Comunale per averci dato questa opportunità. Il Torneo 3x3 Porto Antico sarà il primo dei due appuntamenti che la Federazione Italiana Pallacanestro organizzerà nel capoluogo ligure in questo 2024 che vede Genova Capitale Europea dello Sport. Il 7 novembre con la Nazionale Femminile giocheremo contro la Repubblica Ceca una delle gare di Qualificazione all’EuroBasket Women 2025, torneo che farà tappa proprio in Italia, a Bologna, con uno dei quattro gironi. Siamo sicuri che entrambe le manifestazioni saranno un successo”.