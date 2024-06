Dal 14 al 16 giugno lo spettacolo “Circo di una notte di inizio estate"

Per tre giorni, da venerdì 14 a domenica 16 giugno, Via Paolo Imperiale sarà animata da esibizioni, spettacoli di circo contemporaneo e discipline acrobatiche, regalando al pubblico momenti di pura magia e divertimento. L’evento, realizzato in autoproduzione, gode del patrocinio del Comune di Genova, del Municipio I Centro Est, del Galata Museo del Mare e di GenovaSport24.

Un’occasione imperdibile per scoprire il talento degli allievi della sYnergiKa e per festeggiare insieme i dieci anni di attività della scuola. In sYnergiKa, attiva nei quartieri di Foce, Albaro e Castelletto, l’individualismo lascia spazio alla socialità e al lavoro di gruppo. Lo sport insegna a crescere insieme e la vittoria non sta nel superare l’avversario ma nel migliorare se stessi superando i propri limiti. Partita con uno staff di 7 persone oggi sYnergiKa conta oltre 700 iscritti e 25 istruttori qualificati, tutti artisti professionisti con esperienza di spettacolo e docenza più che decennale oltre che tecnici qualificati del CONI.