Al via la 71° Loro Piana Giraglia

Uno degli appuntamenti velici più importanti del palinsesto di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” è la 71ª Giraglia organizzata dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con la Société Nautique de Saint-Tropez. Loro Piana, marchio di fama mondiale, si conferma come title partner dell'evento e il presidente dello Yacht Club Italiano, Carlo Cameli, esprime la sua soddisfazione. "La storia di Loro Piana è profondamente intrecciata con lo sport e, in particolare, con la vela. Associare il loro nome alla regata della Giraglia è per noi un grande onore, che sono certo perpetuerà il prestigio di questo evento, aggiungendo un valore inestimabile per tutti gli appassionati e i velisti che si riuniranno a Saint-Tropez il prossimo giugno per vivere una settimana indimenticabile."

Appuntamento dal 8 all'11 giugno, con la spettacolare partenza della regata d'altura di 241 miglia nautiche (da Saint-Tropez a Giraglia e fino a Genova) il 12 giugno. Tradizione ed eleganza della vela insieme. Venerdì, nel golfo, in tanti hanno approfittato della brezza tesa per una sessione di allenamento e messa a punto prima dello start ufficiale di domani mattina. Tra i maxi visti in mare: i Wally 100 Magic Carpet Cubed, Galateia, V e il 93 Bullitt. Diversi 72 come North Star of London, Jethou e Jolt, solo per citare alcuni dei più grandi. Tra di loro, in mare anche il ClubSwan 80 My Song di Pigi Loro Piana e, al suo debutto in regata, il nuovissimo Capricorno di Alessandro Del Bono, un JV 80 dalle linee molto radicali e ottimizzato per le regate IRC. A bordo di Capricorno, il dream team di campioni che è spesso a bordo delle barche di Del Bono come Flavio Favini, Alberto Bolzan, Giovanni Cassinari, Matteo e Claudio Celon, Matteo Plazzi e Alberto Fantini, tra gli altri. I Maxi andranno sui percorsi a bastone nella baia di Pampelonne mentre il resto della flotta sarà impegnato su un percorso costiero nella baia di Saint-Tropez. Un crew village ogni sera sarà il centro della vita sociale della Loro Piana Giraglia con premiazioni giornaliere, dj-set e drink per tutti i velisti che daranno vita a questa nuova edizione della Giraglia.