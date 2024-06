“Tempus tacendi, tempus belli”. Gli sport da combattimento illuminano la Lanterna

Grande attenzione per i due match clou. Nella Wako pro di K1 la savonese Chiara Vincis va a caccia del titolo italiano contro la bergamasca Anna Lia Moretti. Il Mondiale Pro di K1 vedrà Samuele Iorio (Kombat Team Alassio), giovane talento albenganese, di fronte al campione in carica, Luc Genieys, fortissimo atleta francese. Italia-Francia anche nella Savate, nella Muay Thai e nella Kickboxing, con un cartello di incontri spettacolari. Attenzione, per i migliori atleti liguri, anche ai cinque match di selezione del famoso circuito internazionale PRO di Kickboxing e Muay Thai Fight Clubbing.

Una speciale anteprima sarà venerdì 14 giugno a Palazzo Ducale con le operazioni di peso effettuate nella prestigiosa sala del Camino dalle 17 alle 19. “Allo Stadium Genova vivremo una giornata davvero emozionante dedicata agli sport da combattimento grazie a un programma di alto profilo con incontri di calibro nazionale e internazionale – afferma l’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi nel corso della conferenza di presentazione questa mattina a Palazzo Tursi – La crescita della Federkombat nel nostro territorio, sia agonistica che in termini di praticanti, è sotto gli occhi di tutti: mi complimento con Piero Picasso e la sua squadra per l’impegno nell’organizzazione di questa grande manifestazione che, ne sono certa, sarà seguita con attenzione anche da molti cittadini genovesi”.

“Raramente in Liguria si è vista una manifestazione dedicata agli sport da combattimento così partecipata e di qualità. Complimenti alla Federkombat Liguria e grazie alle società della Liguria che con la loro partecipazione massiccia permetteranno a “Battaglia sotto la Lanterna” di lasciare un segno importante nella storia di queste discipline a livello regionale – spiega Simona Ferro, assessore regionale allo sport – Sarà un’ottima occasione per mostrare la grande vitalità della Liguria in questo settore sportivo. Mi auguro anche possa essere un’occasione per promuovere ulteriormente discipline affascinanti e che, specie per i più piccoli, sono molto formative”.

“L’intera Federkombat sarà coinvolta nell’ambito di una giornata da ricordare per l’avvicendamento sul ring di numerose stelle delle numerose discipline da combattimento – sorride Piero Picasso, presidente Federkombat Liguria – Dodici ore ricche di emozioni, rese ancor più speciali dall’inserimento all’interno del palinsesto di ‘Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. Questo evento, fortemente voluto dal consiglio regionale Federkombat, è il frutto di un grande percorso di crescita degli ultimi 5 anni”.

“L’impegno di Piero e del team Federkombat Liguria nella promozione degli sport da combattimento è davvero pregevole e questa manifestazione, dedicata a numerose discipline da contatto leggero e pieno, ne è la concreta dimostrazione – dice Antonio Micillo, presidente Coni Liguria intervenuto insieme al membro di giunta Stella Frascà – In bocca al lupo agli atleti liguri per i migliori successi sportivi in quest’evento e nei mesi successivi”.