Basket al Pesto: la palla a spicchi sempre più genovese

L’esperienza di full immersion di pallacanestro, partita sabato 7 giugno, vedrà gli ultimi canestri sulla sirena di domenica 16 giugno, con campi allestiti per tutta la città: dal Pala Majorana, al Tea Benedetti passando per il Porto Antico di Genova. Preziosissima la collaborazione con l’A.S.D. Pallacanestro Sestri, società di punta nel panorama a spicchi genovese, in particolar modo nel Baskin, pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra, promuovendo così l’inclusione e la diversità. Proprio a quest’ultima disciplina è stata dedicata la giornata di giovedì 13, con campi appositamente preposti e possibilità di provare per chiunque fosse interessato.