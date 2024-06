“Battaglia sotto la Lanterna”: Vincis campionessa italiana, Iorio cede con onore

“Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Un migliaio di spettatori con grande presenza da oltralpe. Nella prima delle due sfide clou, la savonese Chiara Vincis ha conquistato il titolo italiano K1 nella categoria 59 kg battendo ai punti Anna Lia Moretti. Una generosa rimonta, favorita dal sostegno incessante del pubblico, non è, invece, bastata all'alassino Samuele Iorio per laurearsi campione mondiale nella categoria 58 kg. Il francese Luc Genieys è riuscito a difendere il titolo con successo. Ad assistere agli incontri, anche il presidente nazionale della Federkombat Donato Milano insieme al presidente del Coni Liguria Antonio Micillo a testimonianza del grande sviluppo degli sport da combattimento in Liguria con una notevole crescita di società e praticanti nel periodo post Covid.

Gli altri risultati

Ecco gli altri risultati delle sfide più importanti. Chanelle Lorancy (Francia) batte Ilaria Lo Iacono (Ecole Savate Ranzo) nella Savate 52 kg. Daniel Nisticò (Team Sparta Alessandria) batte Matteo Fichera (Team Scaramozzino Savona) nella K1 68 kg. Gianluca Pozzoli (San Payak Cangelosi Genova) batte Sherif Konteh (Team Novara) nella K1 72 kg. Giovanni Spanu (Kombat Team Alassio) batte Roman Gaggioli (Francia) nella K1 81 kg. M’ Hamsi (Francia) batte Agostino Pirozzi (Team Cangelosi) nella K1 72 Kg. Grossi (Bulldog Gym Milano) batte Aurora Minasso (Team Scaramozzino Savona) nella K1 60 kg. Alessio Fiore (A.S.D. Warrior Thai Genova) batte Huart (Francia) nella savate 65 kg. Medhi Fekiri (Francia) batte Felipe Lopez (Muay Thai Time Genova) nella Muay Thai 73 Kg. "Serata di rilievo per Genova, attesa da moltissimo tempo, con un evento carico di adrenalina ed emozioni davvero straordinario - afferma Piero Picasso, presidente Federkombat Liguria - . Il nostro impegno è stato ripagato da una massiccia presenza di pubblico e da match combattutissimi. Il sostegno delle istituzioni, in primis il Comune di Genova e l'assessore allo sport Alessandra Bianchi, è stato fondamentale. Il nostro movimento è in forte crescita in tutti i settori, la Liguria sta vivendo un periodo di grande entusiasmo e anche a livello qualitativo i nostri atleti dimostrano di combattere sempre alla pari con avversari di altre regioni".