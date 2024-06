Master TPRA Tennis a Genova: una formula di successo

Si chiude a Genova il doppio week end dedicato al Master del TPRA di tennis. La Coppa dei Doppi, con la partecipazione di oltre 300 atleti in campo maschile e femminile, è stata un grande successo in termine di entusiasmo e partecipazione. Atmosfera festosa a Valletta Cambiaso in occasione della cerimonia d’apertura.