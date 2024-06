Su il sipario sui Tricolori Juniores di Ciclismo

E’ sempre più solido il rapporto tra il ciclismo, sport di grande tradizione come dimostra l’oro di Mino de Rossi alle Olimpiadi di Helsinki 1952, e Genova, nel 2024 Capitale Europea dello Sport. Casella e la Valle Scrivia ospiteranno, sabato 29 e domenica 30 giugno, la prova tricolore maschile e femminile per la categoria Juniores, la principale anticamera del professionismo. Chi ambisce a alla Nazionale per Europei e Mondiali deve, giocoforza, misurarsi con i migliori nell’ambito dell’evento ambientato nella provincia genovese e organizzato con il patrocinio di Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria e Comune di Casella.

Bianchi: "Occasione per valorizzare il territorio"

Quest’appuntamento, firmato Genoa Bike, impreziosisce il panorama degli eventi agonistici dopo il successo della Marathon dell’Appennino di mountain bike di maggio. Il percorso è comune per le due categorie per 96 km e tocca, oltre che Casella, tutti i comuni della Valle Scrivia: Montoggio, Savignone, Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Arquata Scrivia, Gavi, Serravalle Scrivia, Crocefieschi e Valbrevenna. “La tradizione ciclistica della nostra città affonda le radici lontano nel tempo e, nell'anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, questo rapporto si consolida e rafforza con nuovi appuntamenti a partire dal ritorno, dopo oltre 10 anni di assenza, del Campionato Italiano Juniores di ciclismo su Strada", afferma l'Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi.

"Un appuntamento capace, inoltre, di coniugare all'aspetto agonistico anche quello di valorizzazione del nostro territorio con i corridori e le loro famiglie che potranno scoprire Genova con tutte le sue bellezze ed eccellenze. Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo tricolore ed i complimenti alla FCI Liguria, guidata dal presidente Sandro Tuvo, per l'impegno e per la sinergia attivata per riportare nel capoluogo ligure importanti manifestazioni”.

Ferro: "Promossi tutti i valori dello sport"

Un campionato italiano di ciclismo su strada mancava nella nostra Regione da 17 anni e sono davvero felice che finalmente torni in Liguria una competizione così prestigiosa – commenta l’Assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro – . Questi Campionati Italiani, inseriti ovviamente nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, rappresenteranno anche le grandi prove generali per tutto il territorio in previsione dei Campionati Europei Marathon di mountain bike nel 2025, anno in cui saremo Regione Europea dello Sport".

"Il ciclismo insegna valori importanti come sacrificio, costanza, abnegazione e forza di volontà. Inoltre, nonostante i Campionati Italiani assegnino un solo vincitore e una sola vincitrice, chi conosce il ciclismo sa che l’atleta fa parte di un team e solitamente lavora in gruppo: di conseguenza grazie a questa disciplina sono promossi anche tutti i valori propri degli sport di squadra come il senso di appartenenza, la responsabilità, la lealtà, il rispetto non solo nei confronti degli avversari ma anche dei compagni. In bocca al lupo ai giovani ciclisti in gara, che sono i campioni del domani, e complimenti agli organizzatori della Federazione e di Genoa Bike”.